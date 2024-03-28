مسلسل "مليحة" يتصدر الترند.. والجمهور: "هيوجع ولاد العم"

استعرض برنامج "هذا الصباح" تصدر مسلسل "مليحة" الترند وتفاعل الجمهور معه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يربط المسلسل بين الماضي والحاضر والتوثيق والعمل الفني المتكامل.

وعرض البرنامج المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" تفاعل الجمهور مع المسلسل، سواء في التصوير أو الإخراج والقصة، وغيرها من العناصر والتفاصيل في العمل.

وأثار مسلسل مليحة ضجة كبيرة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنه يتناول القضية الفلسطينية بطريقة جريئة ومبتكرة، كما أنه أحدث الأعمال الدرامية المصرية بعد الأزمة الأخيرة في غزة.

وحقق هاشتاج مليحة إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا جدًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه المشاهدون بشكل كبير ومع القضايا التي يطرحها المسلسل والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأشاد المتابعون بشجاعة العمل في تسليط الضوء على واقع الاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين، كما رحب عدد من الناشطين الفلسطينيين بالمسلسل واعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح لإحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدرامية، حيث أثار مسلسل مليحة مخاوف الإعلام الإسرائيلي.