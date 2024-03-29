فراولة الحلقة 3.. صدقى صخر طبيب نفسى ولم يقتنع بالطاقة الحيوية

فراولة الحلقة 3.. سأل الدكتور "إبراهيم" صدقي صخر، مستر "يانج" عن حقيقة المرجعية العلمية للمنتجات التي يبيعها ويوسقها ونجح بها في مصر بشكل كبير، ورد عليه مستر يانج بأن العلاج بالطاقة نوع من أنواع الطب البديل وهو موجود منذ قديم الأزل، وعلق صدقي على أن العلم رافض مفاهيم الطاقة وأن ليس لها أي قيمة في امتصاص الطاقة السلبية وأنه يبيع الوهم.

مسلسل فراولة الحلقة 2

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، إغلاق شركة العقارات التي كانت تعمل بها وحبس مديرها، الأمر الذي يجعلها حزينة، لكنها لم تعلم أن ذلك بداية حظها مع العميل الياباني الذي تفاءل بها لتبدأ مرحلة جديدة من العمل في مجال الطاقة الإيجابية وتنتقل من الفقر إلى حياة الأثرياء.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 3

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

قصة مسلسل فراولة

تحلم فراولة بتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وهي قارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر، ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.



أبطال مسلسل فراولة



المسلسل من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.