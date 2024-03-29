مسلسل فراولة الحلقة 3.. استقالة العاملين فى شركة العقارات للعمل بشركة يانج

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، مفاجآت بعد خروج مدير شركة العقارات "جندي" التي كانت تعمل معه من السجن، وحاول إرجاع فراولة إلى وظيفتها ولكنها رفضت بسبب نجاحها مع شركة مستر "يانج"، وقدم العاملين في الشركة استقالتهم من أجل العمل في شركة العميل الصيني بعد تحقيق أرباح باهظة لم يتم تحقيقها من قبل، ونجحت فراولة في بيع أكبر عدد من أباجورات جلب الطاقة الحيوية المصنوعة من الأحجار الكريمة بسعر خيالي.

https://www.dostor.org/4671593

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فرولة اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت الي حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 3



يعاد مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.



أبطال مسلسل فراولة



يشارك في العمل الكوميدي "فراولة" عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.