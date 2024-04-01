فراولة الحلقة 7.. سامية سوشيال تقع في حب مهندس الصيانة وتطلب مساعدة نيلي كريم

مسلسل فراولة الحلقة 7.. ظهرت سامية سوشيال وتجسدها " شيماء سيف"، تطلب من نيلي كريم الشهيرة بخبيرة العلاج الروحي، مساعدتها في طريقة حتي يقع مهندس الصيانة في حب اس اس ملكة التريند، ومن ناحية أخري عرضت اس اس علي صفوت مبلغ مالي لحل الديون التي تتراكم عليه.

مسلسل فراولة اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 7



يعاد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 7

يعرض اليوم الحلقة 7 من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.



أبطال مسلسل فراولة

يشارك في العمل الكوميدي "فراولة" عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.