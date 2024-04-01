مسلسل فراولة الحلقة 7.. رضا عبدالعال يطلب من فراولة مساعدتها في تدريب منتخب مصر

مسلسل فراولة الحلقة 7.. ذهب الكابتن رضا عبدالعال إلى فراولة لتساعده بصعود المنتخب بعد أن خسر ثلاث دورات وأن اللعيبة لم يقصروا في المباريات قائلا:" اللعيبة بتعمل كل حاجة مش عارف بقي الكورة فيها عفريت ولا حد بيعملي عمل".

مسلسل فراولة أحداث الحلقة 7

وطلبت فراولة من رضا عبدالعال بتغير لون ملابس اللاعبية باللون البني بدلًا من اللون الأسود لأنه يجذب الطاقة السلبية، وأيضًا إعطاءه أسماء أمهات اللاعبين لفراولة وأيضا مساعدته في أن يصبح مدير منتخب مصر قائلة له:"ممكن امسكك المنتخب واجييلك كأس إفريقيا إلي ضاع".

تفاصيل أحداث الحلقة 6

وشهدت الحلقة 6 محاولة إقناع منصورة لـ فراولة بأنها قارئة فنجان محترفة، لذا عليها التربح من هذه الهبة، لكن الأخيرة تفرض الأمر، وتؤكد أن والدتها توفت بسبب قراءة الفنجان، وجاء اقتراح منصورة بعدما أشادت صديقة "فراولة" بقراءتها لفنجانها.

وأخبرت "فراولة" إس إس، بأنها متخوفة من دخول عالم خبراء الطاقة، ولكن الأخيرة تؤكد لها انها ستنجح، وتتعهد لها بأنها ستدعمها بكل طاقتها.

فيما تفلت فراولة "نيللي كريم" من بلاغ تقدم به الطبيب النفسي ويُجسد دوره صدقي صخر، بعدما تسلمت شحنة الأحجار من عم صلاح - جميل برسوم- فتخبر الضابط أن البلاغ المقدم ضد الشركة كيدي، وأنها لديها البضاعة كاملة التي طلبها العملاء، كما تتهم صدقي صخر بـ"النفسنة"

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 7



يعاد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.



أبطال مسلسل فراولة

يشارك في العمل الكوميدي "فراولة" عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.