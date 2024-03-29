مسلسل فراولة الحلقة 4.. فراولة تتدخل لمساعدة علا رشدي خلال مقابلة صديق جديد

مسلسل فراولة الحلقة 4.. ظهرت علا رشدي في كافية ومعها صديق جديد تعرفت عليه عن طريق الإنترنت ولكن بدأت كذبته بأن إسمه سليم وبعدها اعترف لها أنه تيمور، واستعانت علا بفراولة وكانت ترابقهما من بعيد، لأن صديقتها خائفة من الموقف لأنها غير مستعدة لفكرة الارتباط خاصة أنها علي كرسي متحرك وحاولت فراولة إنقاذ الموقف بعد أن لاحظت توتر صديقتها فذهبت إليها قائلة:" يلا بسرعة علشان عندنا دكتور".

مسلسل فراولة الحلقة 4

تجسد نيلي كريم دورة فتاة متوسطة الحال وتحلم بالإنتقال إلي حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالطاقة الحيوية.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 4

تعاد الحلقة 4 مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.



أبطال مسلسل فراولة

يشارك في العمل الكوميدي "فراولة" عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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