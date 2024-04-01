مسلسل فراولة ملخص أحداث الحلقة 7 بطولة نيلي كريم

شهدت الحلقة 7 من مسلسل فراولة تفاصيل جديدة بعد أن نجحت فراولة في عدة صفقات بينهم صفقة العصفوري بـ نصف مليون جنية، بعد ظهورها في التليفزيون أكثر من مرة بـ خبيرة الطاقة الحيوية.

مسلسل فراولة أحداث الحلقة 7

شهدت الحلقة 7 من مسلسل فراولة، صفقة جديدة لـ نيلي كريم من محسن العصفوري وشهرته ملك المقاولات في مصر، ليستشيرها بعد وفاه العراف الافريقي الخاص به لكن قبل الوفاة حدثه العراف أنه سيقابل شخص آخر يستشيره من بعده، وبعدها ظهرت فراولة أمامه في التلفاز واختارها لتحل مكانه.

وحدثها العصفوري أنه لديه صفقه كبيرة ويريد أن يستشيرها هل يوافق عليها أم لا، ولكن فراولة كانت تريد أن تنجو من هذا الموفق وقالت له أن يوافق عليها وبعدها بالفعل نجح في الصفقة وكسب 10 مليون جنية وعرض عليها نصف مليون اتعابها.

ذهب الكابتن رضا عبدالعال إلى فراولة لتساعده بصعود المنتخب بعد أن خسر ثلاث دورات وأن اللعيبة لم يقصروا في المباريات قائلا:" اللعيبة بتعمل كل حاجة مش عارف بقي الكورة فيها عفريت ولا حد بيعملي عمل".

وطلبت فراولة من رضا عبدالعال بتغير لون ملابس اللاعبية باللون البني بدلًا من اللون الأسود لأنه يجذب الطاقة السلبية، وأيضًا إعطاءه أسماء أمهات اللاعبين لفراولة وأيضا مساعدته في أن يصبح مدير منتخب مصر قائلة له:"ممكن امسكك المنتخب واجييلك كأس إفريقيا إلي ضاع".

وطلبت سامية سوشيال وتجسدها " شيماء سيف"، من نيلي كريم الشهيرة بخبيرة العلاج الروحي، مساعدتها في طريقة حتي يقع مهندس الصيانة في حب اس اس ملكة التريند، ومن ناحية أخري عرضت اس اس علي صفوت مبلغ مالي لحل الديون التي تتراكم عليه.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 7

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك في العمل الكوميدي "فراولة" عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.