الأربعاء 03 أبريل 2024
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عالم

مسلسل فراولة لـ"نيللى كريم" ملخص الحلقة 8

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

ملخص الحلقة 8 من مسلسل فراولة.. شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم أحداثًا جديدة بعد نجاح فراولة مرة أخرى بإقناع حمزة زوج إنجي على بالتبرع بمليون جنيه لصالح جميعة خيرية، بعد أن دخلت في رهان مع صدقي صخر.

مسلسل فراولة تفاصيل احداث الحلقة 8

لجأت إنجي علي إلى فراولة لمساعدتها، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها حمزة وأنها لا تريد أن تبحث عن خيوط الخيانة حتى لا تتصدم فيه.

وساعدت  فراولة إنجي من خلال أحجار كريمة تضعها في أماكن معينة في منزلهما لمساعدتهما في تجديد العلاقة بينهما والابتعاد عن فكرة الخيانة، وأنه لن ينظر إلى غيرها مرة أخرى.

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وفي مشهد جمع بين صدقي صخر وفراولة، وحدثته أنها تتمكن من عمل أشياء لا يستطيع فعلها من عمله كطبيب نفسي، وطلبت منه الرهان على ذلك مقابل الاعتذار لها أمام الجميع إذا نجحت في إقناع حمزة بالتبرع بمليون جنيه لجمعية خيرية وبالفعل كسبت الرهان.

وذهب الدكتور إبراهيم صدقي صخر إلى فراولة ليجبرها على الابتعاد عن ابنته لارا ووالدتها بعد أن نشرت صورة برفقتها علي السوشيال ميديا.

وأخبرته فراولة بأن ابنته من الفانز الخاص بها وأن فراولة قدوتها ونشر الصورة رغبة منها وردت فراولة قائلة: "عندي ليك فانوس بيصفي النفوس"، وطلب منها الابتعاد عنها لأنه لا يقتنع بوظيفتها وأنهت تفكر في الفلوس.

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ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة بطولة نيللى كريم

يدخل الدكتور إبراهيم- صدقي صخر- للمرة الأولى على موقع إنستجرام، ضمن أحداث الحلقة 8 مسلسل  فراولة  بعدما قامت السكرتيرة الخاصة به بإنشاء حساب له للمرة الأولى، وذلك

يقول الدكتور إبراهيم، إنه محتاج يخرج في بث مباشر مع المتابعين على انستجرام، لكي يكشف لهم الخرافات، فتقول له السكرتيرة إن هذا المحتوى غير مناسب لانستجرام، فيؤكد أنه من الضروري وجود محتوى جاد، ويخرج في الفيديو ويهاجم فراولة، ويصفها بالنصب، ولكن الفيديو لا يحقق سوى 15 مشاهدة.

وكان ذهب الدكتور إبراهيم "صدقي صخر" إلى فراولة ليخبرها عن الابتعاد عن ابنته لارا ووالدتها بعد أن نشرت صورة برفقتها على السوشيال ميديا.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 9

تعرض الحلقة 9 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

يعرض اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

انتقلت  فريال وشهرتها "فراولة" إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك وخرج من السجن تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

فراولة بطولة عدد من النجوم من بينهم نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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