الأربعاء 03 أبريل 2024
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توك شو

تونى ماهر يكشف كواليس كوميديا مسلسل "فراولة"

توني ماهر
توني ماهر

تحدث الفنان الشاب توني ماهر عن دوره في مسلسل "فراولة"، والذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، حيث يجسد في المسلسل دور شاب خجول وضعيف الشخصية.

وقال "ماهر"، خلال لقاء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المسلسل رغم أنه كوميدي إلا أنه يناقش قضايا مهمة، منها كسر الشكل النمطي للعلاقات سواء السوية أو السامة، مبينًا: "دايمًا بنقول العلاقات بين الرجل والمرأة بحيث الرجل هو من يقود ويكون صاحب القرار، ولكن الحياة مشاركة وإحنا قدمنا شكل معكوس في أحداث المسلسل، بحيث جيلان بتقدم دور الزوجة الصارمة اللي بتقود الموقف وأنا تابع ليها".

وتابع: "كواليس المسلسل حلوة أوي ومفعمة بأجواء المرح والحب، وطول الوقت بنرتجل، وفي هزار وكوميديا، لأننا عارفين بعض واشتغلنا مع بعض قبل كده، وده انعكس على الأدوار اللي بنقدمها".

وأوضح توني ماهر أنه يعتمد على كوميديا الموقف، مرددًا: "عمري ما حضرت إفيه، لكن الشخصية هي اللي بتفرض عليا الإفيهات وأغلبها ارتجال غير مكتوبة، لافتًا إلى أنه لا يرغب في تصنيفه ممثلًا كوميديًا فقط، ولكنه يرغب أن يطلق عليه ممثل ما يجعله قادرًا لتأدية أدوار متنوعة ومختلفة.

وأكد الفنان الشاب توني ماهر أنه تأثر كثيرًا بمدرسة المخرج خالد جلال، قائلًا: "هو أب لينا كلنا، ومدرسته مختلفة عن كل مدارس التمثيل في مصر، وأهم حاجة اتعلمناها الارتجال".

مسلسل فراولة فراولة توني ماهر القاهرة الإخبارية كواليس مسلسل فراولة

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