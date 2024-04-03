الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل فراولة لـ "نيلى كريم" الحلقة 7

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل فراولة بطولة نيلي كريمة، نجاح فراولة بصفقة جديدة ربحت منها نصف مليون جنية بعد أن استشارها ملك المقاولات وطلبت منه الموافقة على الصفقة ونجح بعد استشارتها الأمر الذي جعلها ربحت منه المبلغ المالي.

مسلسل فراولة.. مواعيد إعادة الحلقة 7

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل فراولة.. شهرة نيللي كريم بعد ظهورها في التليفزيون - فن - الوطن
مسلسل فراولة

مسلسل فراولة.. تفاصيل أحداث الحلقة 7

حققت فراولة نجاحات في مجال العلاج الروحي واشتهرت بالدكتورة، وعرض عليها الظهور في أحد البرامج أسبوعيًا بمقابل مادي كبير مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج الستات ميعرفوش يكبدبوا، علي قناة cbc، بعد أن اشتهرت بشطارتها في تلك المجال.

ذهب الكابتن رضا عبدالعال إلى فراولة لتساعده بصعود المنتخب بعد أن خسر ثلاث دورات وأن اللعيبة لم يقصروا في المباريات قائلًا: "اللعيبة بتعمل كل حاجة مش عارف بقي الكورة فيها عفريت ولا حد بيعملي عمل".

مواعيد عرض مسلسل فراولة والقنوات الناقلة - الأسبوع
مسلسل فراولة

وطلبت فراولة من رضا عبدالعال بتغير لون ملابس اللاعبية باللون البني بدلًا من اللون الأسود لأنه يجذب الطاقة السلبية، وأيضًا إعطاءه أسماء أمهات اللاعبين لفراولة، وأيضًا مساعدته في أن يصبح مدير منتخب مصر قائلة له: "ممكن أمسكك المنتخب وأجييلك كأس إفريقيا إلى ضاع".

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة 8 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري  اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

يعرض اليوم الحلقة الثامنة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

فتاة تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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