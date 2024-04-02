مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيلي كسبت الرهان وحمزة تبرع بـ مليون جنيه لجمعية خيرية

شهدت الحلقة 8 من مسلسل فراولة، مشهد جمع بين صدقي صخر وفراولة، وحدثته أنها تتمكن من عمل اشياء لا يستطيع فعلها من علمه كطبيب نفسي، وطلبت منه الرهان علي لك مقابل الاعتذار لها أمام الجميع إذا نجحت في إقناع حمزة بالتبرع بمليون جنية لجمعية خيرية وبالفعل كسبت الرهان.

قصة مسلسل فراولة

تجسد نيلي كريم دور فتاة انتقلت فريال وشهرتها " فراولة" إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك وخرج من السجن تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 8



يعاد مسلسل فراولة الحلقة 8 بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.



أبطال مسلسل فراولة

فراولة بطولة عدد من النجوم من بينهم نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

قنوات وموعد عرض مسلسل فراولة

يتابع الجمهور مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم، اليوم، على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.