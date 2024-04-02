الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

فريق عمل مسلسل فراولة ينتهي من تصوير حلقات المسلسل اليوم

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

انتهى فريق عمل مسلسل فراولة من تصويره الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من ماراثون رمضان بطولة نيللى كريم وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل فراولة قنوات ومواعيد العرض 

ويعرض فراولة بطولة نيللى كريم على قناة DMC فى الساعة 7:45 مساء، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وفراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

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مسلسل فراولة ملخص أحداث الحلقة 7 بطولة نيلي كريم

قصة مسلسل فراولة

وانتقلت فريال وشهرتها "فراولة" إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك وخرج من السجن تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء وقارئة فنجان متمكنة وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

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