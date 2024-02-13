مسلسلات رمضان 2024.. قصة فراولة لـ نيللي كريم

بعد غياب ما يقرب من ثلاث سنوات عن الكوميديا تعود الفنانة نيللي كريم بمسلسلها الجديد "فراولة" والذي يقدم ضمن مسلسلات رمضان 2024، تظهر فيه بدور ابنة حارس عقار، لتصعد من الفق الي أحد مشاهير السوشيال ميديا بين رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة

فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة وعلى الرغم من صدق المنجمون ولو صدقوا إلا أن فراولة يصدقها البعض من أصدقائها، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام منذ أن كانت قارئة الفنجان للخبيرة الشهيرة فراولة والتي تجسدها الفنانة"نيللي كريم".

ويجسد الفنان صدقي صخر خلال الأحداث شخصية طبيب نفسى، كما يقدم مصطفى خاطر دور شخص يقع في غرام نيللي كريم ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير، وهي فتاة تحلم بالشهرة والفلوس.

موعد عرض مسلسل نيللي كريم

ويعرض في رمضان مسلسل كوميدي من بطولة النجمة نيلي كريم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل 2024 وينتمي المسلسل إلى أعمال الـ15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

وطرحت منصة “watch it” مجموعة من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.