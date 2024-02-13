«فراولة» نيللي كريم تنافس «بابا جه» لأكرم حسني في رمضان

يعود عدد من نجوم الكوميديا إلى المنافسة في موسم رمضان 2024 بعد غياب في المواسم الأخيرة، بينهم الفنان أكرم حسني، الذى سيقدم مسلسل "بابا جه"، وتنافس فى الماراثون الدرامى الفنانة نيللي كريم بمسلسلها الكوميدي "فراولة" الذي تظهر فيه إبنة بواب.

أبطال “بابا جه”



مسلسل"بابا جه" مكون من 15 حلقة، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

نيللي كريم تعود للكوميديا مجددا

عادت الفنانة نيللي كريم إلي نوعية المسلسلات الكوميدية بعد ظهورها في آخر مسلسل كوميدي "100 وش" والذي حققت به نجاحات كبيرة من خلال مسلسها الجديد فراولة.

المسلسل من بطولة النجمة نيلي كريم، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وينتمي إلى أعمال الـ15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل فراولة



مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.