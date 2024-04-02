مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيلي كريم تساعد إنجي علي بعد خيانة زوجها

مسلسل فراولة الحلقة 8.. لجأت إنجي علي إلي فراولة لمساعدتها بعد أن اكتشفت خيانة زوجها حمزة وأنها لا تريد أن تبحث عن خيوط الخيانة حتي لا تتصدم فيه .

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 8

وساعدة فراولة إنجي من خلال أحجار كريمة تضعها في أماكن معينة في منزلهم لمساعدتهم في تجديد العلاقة بينهم والابتعاد عن فكرة الخيانة، وأنه لم ينظر إلى غيرها مرة أخرى.

وذهب الدكتور إبراهيم" صدقي صخر" إلى فراولة ليخبرها عن الإبتعاد عن ابنته لارا ووالدتها بعد أن نشرت صورة برفقتها علي السوشيال ميديا، وأخبرته فراولة أن أبنته من الفانز الخاص بها وأن فراولة قدوتها ونشر الصورة رغبة منها وردت فراولة قائلة: "عندي ليك فانوس بيصفي النفوس"، وطلب منها الابتعاد عنها لأنه لا يقتنع بوظيفتها وأنهت تفكر في الفلوس.



مسلسل فراولة ملخص الحلقة 7

شهدت الحلقة 7 من مسلسل فراولة، صفقة جديدة لـ نيلي كريم من محسن العصفوري وشهرته ملك المقاولات في مصر، ليستشيرها بعد وفاه العراف الافريقي الخاص به لكن قبل الوفاة حدثه العراف أنه سيقابل شخص آخر يستشيره من بعده، وبعدها ظهرت فراولة أمامه في التلفاز واختارها لتحل مكانه.

وحدثها العصفوري أنه لديه صفقه كبيرة ويريد أن يستشيرها هل يوافق عليها أم لا، ولكن فراولة كانت تريد أن تنجو من هذا الموفق وقالت له أن يوافق عليها وبعدها بالفعل نجح في الصفقة وكسب 10 ملايين جنيه وعرض عليها نصف مليون أتعابها.

قصة مسلسل فراولة

انتقلت فريال وشهرتها " فراولة" إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك وخرج من السجن تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 8



يعاد مسلسل فراولة الحلقة 8 بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.



أبطال مسلسل فراولة

فراولة بطولة عدد من النجوم من بينهم نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.