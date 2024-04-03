مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. “يحيي” يثأر لوالديه واعتراف خطير لـ"الصباح"

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. يمنح حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين فرصة ثمينة لـ"يحيي" ابن مؤذن أصفهان، للثأر لوالديه من قاتلهما “زيد بن سيحون”، لكن زيد يعترف أن القتل تم بأوامر من حسن الصباح نفسه.

يتردد يحيي قليلًا قبل أن يسدد ضربة قوية بسيفه تقطع أحشاء زيد بن سيحون، فيواجهه زعيم الحشاشين: انا اللى أمرت فعلا بقتلهم لأنهم كفار مش مؤمنين زيك يا يحيي، ومنحتك شرف قتله عشان تبقى أخذت بثأرهما، كده انت قتلت كافر قتل كفار.

مسلسل الحشاشين

الحلقة 24 مسلسل الحشاشين

فى مشهد لاحق من الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين، يقف يحيي أمام الصباح مقيدًا بالسلاسل الحديدية، ليواجه زعيم الحشاشين بكشف السبب الحقيقى وراء وجوده داخل قلعة آلموت وأنه ليس من أتباع حسن الصباح بل يخطط لقتله انتقامًا لوالديه، وفى المقابل لا ينكر “يحيي” الأمر بل يهاجمه مؤكدًا أن قتله شرف كبير وإزاحة لأكبر مصيبة حلت على الإسلام والمسلمين، يرى الصباح فى حديثه تأثر كبير بتعاليم أبو حامد الغزالى.

يبدأ حسن الصباح مراوغة “يحيي”، عن طريق تخييره بين قتل الخليفة العباسى أو قتل حبيبته نورهان رميًا من أعلى سور قلعة آلموت، مستغلًا عدم علم “يحيي” بهروب نورهان بصحبة دنيا زاد زوجة الصباح وابنته خديجة، وفى الوقت نفسه يصدر الصباح أوامره لقائد جيش الحشاشين برزك أميد بقتل يحيي قبل وصوله لبغداد سرًا.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الرابعة والعشرون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

يهمك أيضا: