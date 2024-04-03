مسلسل "حق عرب" الحلقة 24.. "عبد ربه" يحاول اقناع حنان باستئصال الرحم

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل “حق عرب” الحلقة 24.. احتفل "عبد ربه" بزفافه على “حنان” وأكد لها أنها ستعيد له الشباب الذي ضاع منه مع “صباح الجياش”، إلا أنها تواجه كلماته بالبكاء.

مسلسل “حق عرب” الحلقة 24

وفاجأ “عبد ربه” زوجته الجديدة “حنان” بطلبه استئصال الرحم، إلا أنها ترفض بشدة.

وفي مشهد آخر، ينجح “عرب” في الخروج من محنته ويبدأ في النزول الى الشارع ومعه سلاح محاولا ان يذهب الى منزل عبدربه ليقوم بقتله، إلا أن أصحابه ينجحون في إيقافه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.