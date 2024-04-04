أحمد فهمى لراديو النيل: "أنا أكتر ممثل بيعتذر عن أعمال فنية"

حل النجم أحمد فهمي، ضيفًا على برنامج "شهريار زمانه" الذي تقدمه الإذاعية أميرة نور، على راديو النيل، وتحدث خلال الحلقة على الكثير من التفاصيل الحياتية التي تخص شخصيته وأعماله المختلفة.

وتحدث فهمي خلال الحلقة على موضوعات عديدة كانت أبرزها التالي:

حكمتي في الحياة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب.

اخترت شريكة حياتي بعقلي وقلبي.

أنا اللي صارحت مراتي بحبي ليها وأول مرة اتقابلنا كنا في الأوبرا.

لو هختار صديق ليا يمثل شخصية "مسرور" هيبقي المطرب أحمد الشامي.

لو هختار ممثلة تمثل شخصية "شهرزاد" هتبقى صبا مبارك.

أكتر حاجة بخاف منها هي الوحدة.

لو أنا زهقان بحب أقعد مع مراتي ونسمع مزيكا ونتفرج على أفلام.

أكتر شخصية مراتي بتحبها هي شخصية "حاتم عز الدين" اللي قدمتها ضمن أحداث مسلسل "بين السطور".

أكتر حاجة بعملها وأنا بحضر لدور معين إني بختار تراك مزيكا معين وأربطه بالشخصية.

الغيرة حاجة صحية جدا وبعتبرها دليل على الحب.

أنا أكتر ممثل بيعتذر عن أعمال فنية.

أبطال بين السطور

"بين السطور" هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty”، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.