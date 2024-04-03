دينا فؤاد لـ"الدستور": لجان الإخوان فشلت في التقليل من نجاح مسلسل الحشاشين

عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال على شخصية “حنان” التي تقدمها ضمن احداث مسلسل حق عرب، مؤكدًة أنها تتابع حلقات مسلسل “الحشاشين” بطولة كريم عبدالعزيز.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “رمضان هذا العام ملىء بالاعمال المميزة.. عجبني أوي مسلسل الحشاشين”

وتابعت :"لجان الإخوان تحاول التقليل من نجاح المسلسل ولكنها فشلت مرة أخرى كما حدث مع مسلسل الاختيار".

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

وعندما علمت صباح هذا خافت على عرب ابنها وتولت إحضار لبن لماجدة لرضاعته واخبرتها بأن هناك رجل خير يقوم بتوفير هذا اللبن للأبناء الأيتام.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.