الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد عبدالوهاب.. ممثل صاعد يشق طريق النجومية من "الحشاشين"

احمد عبدالوهاب
احمد عبدالوهاب

حقق الفنان الشاب أحمد عبدالوهاب حالة نجاح كبيرة بتقديمه شخصية "يحيى" الذي يسعى للثأر لوالده ووالدته بعد مقتلهما على يد "الحشاشين"، مؤكدًا مهارة تمثيلية لاقت استحسانًا كبيرًا من متابعي المسلسل.

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واستطاع الفنان الشاب أن يقدم حالة فنية جيدة القيمة جعلته حديث الجمهور لفترات طويلة طوال حلقات العمل على السوشيال ميديا، ليظهر مؤخرًا ضمن الأسماء الفنية التي تجد كمًا كبيرًا من البحث الجماهيري في "جوجل" وذلك بفضل موهبته وأدائه في العمل الجديد.

يقدم "عبدالوهاب" شخصية "يحيى" وهى من الشخصيات المهمة في مسلسل "الحشاشين" باعتباره فارسًا قويًا في الجيش السلجوقي، وقد ظهر في مشاهد عديدة اعتمدت على الأكشن مقدمًا شكلًا جيدًا في هذا الشق المعتمد على الحركة والقتال.

أحمد عبدالوهاب شارك في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما، بجانب موهبته التمثيلية، حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات: اللوكاندة، صباحية مباركة، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد السينمائي شارك في تأليف فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.

الحشاشين يحقق نجاحًا عالميًا


وحقق المسلسل نجاحًا باهرًا وتجاوز حدود مصر، حيث يعرض في إيران وسويسرا وتركيا وروسيا، ويكشف بشكل مفصل الصراع بين السنة والشيعة في القرن الحادي عشر، وظهور الكثير من الفرق الشيعية في هذا الوقت بهدف تدمير الخلافة العباسية.

أبطال مسلسل الحشاشين 


المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عيد وسامي الشيخ وميرنا نورالدين ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب، فضلًا عن مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن إخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض الحشاشين


يعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، كما يعرض على منصة Watch It.

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