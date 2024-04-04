الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"زيد بن سيحون" متمرد "الحشاشين" يعيد إحياء نجومية أحمد عيد

زيد بن سيحون متمرد
زيد بن سيحون متمرد "الحشاشين

حقق النجم أحمد عيد حالة نجاح كبيرة على المستوى الجماهيري بعدما ظهر بشكل مميز خلال الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين، وذلك بعدما قدم شخصية زيد بن سيحون، والذي قام بقتله حسن الصباح.

تصدر الفنان الكبير أحمد عيد مؤشرات البحث في جوجل، ليحتل صدارة ترتيب الأكثر متابعة جماهيرية موقع البحث الشهير.

كما تصدر الفنان أحمد عيد قوائم تريند موقع "إكس" تويتر سابقًا منذ أمس الأربعاء، وحتى الآن وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة الـ24 من مسلسل "الحشاشين" الذي يشارك في بطولته.

كما تصدر عيد مؤشرات البحث على موقع فيس بوك، فقام الكثيرون بالتحدث عن عبقريته الكبيرة في الدور ومشهد وفاته، التي كانت ضمن الحلقة الـ24 من المسلسل الجديد، ليقدم عيد حالة نجاح جماهيري كبيرة اظهرت نجاحه التمثيلي بشخصية زيد بن سيحون التي قام بتطويرها بعدما كتبها المؤلف عبدالرحيم كمال .

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الحشاشين يحقق نجاح عالمي 

وحقق المسلسل نجاحًا باهرًا وتجاوز حدود مصر، حيث يعرض في إيران وسويسرا وتركيا وروسيا، ويكشف بشكل مفصل الصراع بين السنة والشيعة في القرن الحادي عشر، وظهور الكثير من الفرق الشيعية في هذا الوقت بهدف تدمير الخلافة العباسية.

ابطال مسلسل الحشاشين 
المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عيد وسامي الشيخ وميرنا نور الدين ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب، فضلًا عن مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن إخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض الحشاشين

يعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، كما يعرض على منصة Watch It.

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