الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"صراع فوق حصون قمة الجبل".. البحث عن أسرار "الحشاشين" فى جامعة شيكاغو

كريم عبد العزيز في
كريم عبد العزيز في الحشاشين

يبحث بول ووكور من مركز دراسات الشرق الأوسط، في محاضرة بعنوان "صراع فوق حصون قمة الجبل"، تعقد بجامعة شيكاغو، غدًا الجمعة، أسرار مسلسل الحشاشين والصراع بين الإمام الغزالي وحسن الصباح.

النقاش حول الصراع بين عمالقة السنة وحسن الصباح

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة، فإنه من المقرر أن يناقش ووكور نائب مدير البرامج الأكاديمية CMES في جامعة شيكاغو، الصراع بين اثنين من عمالقة السنة في الإسلام مع الشيعه وتحديدًا فرقة الحشاشين أو الإسماعيلية من فوق حصون قمة الجبل.

ومن المقرر أن يتحدث ووكور عن الصراع الفكري بين الإمام الغزالي وحسن الصباح قائد فرقة الحشاشين من فوق حصون قمة الجبل في إشارة إلى قلعة ألموت التي كان يدير بها الصباح فرقته الباطنية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

يذكر أن مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يكشف عن تفاصيل وأسرار فرقة الإسماعيلية التي عرفت فيما بعد بالحشاشين بقيادة حسن الصباح الذي أثار الجدل بصورة كبيرة بسبب ذكائه وفطنته وقدرته الغريبة على الإقناع.

txt

فاتن الشيخ لـ"الشاهد": مسلسل الحشاشين ملىء بعناصر الإبهار والأحداث التاريخية

حقق المسلسل نجاحًا باهرًا وتجاوز حدود مصر، حيث يعرض في إيران وسويسرا وتركيا وروسيا، ويكشف بشكل مفصل الصراع بين السنة والشيعة في القرن الحادي عشر، وظهور الكثير من الفرق الشيعية في هذا الوقت بهدف تدمير الخلافة العباسية.

ظهرت الفرقة الباطنية أو الإسماعيلية في إيران للمرة الأولى وتوجه حسن الصباح إلى مصر ثم دمشق ثم عاد مرة أخرى إلى إيران، واتخذ من قلعة ألموت مقرًا له، حاول من خلاله نشر دعوته وتجنيد المقاتلين بكافة الطرق، متحديًا سلاطين وملوك الدولة العباسية في هذا الوقت.

المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عيد وسامي الشيخ وميرنا نور الدين ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب، فضلًا عن مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن إخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، كما يعرض على منصة Watch It.

الحشاشين شيكاغو محاضرات ول ووكور صراع قمة الجبل

مواد متعلقة

مكالمة بايدن ونتنياهو تكشف تفاقم الخلاف وتناقض التعامل مع حرب غزة.. ما القصة؟

عودة النازحين لشمال غزة.. سر توقف مفاوضات الهدنة فى مصر

عفوية وخطاب بسيط.. الصحف العالمية تسلط الضوء على حفل تنصيب الرئيس السيسى

اتفاق تاريخي.. شراكة أمريكية بريطانية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن أوروبا

معارك مستشفى الشفاء تكشف أكاذيب إسرائيل.. حماس لم تحتمِ بالمنشآت الطبية

مرونة وتنازلات أكبر.. هل وافق نتنياهو على عودة النازحين لشمال غزة؟

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

احتجاجات حاشدة.. حرب غزة تشعل نيران الغضب فى إسرائيل

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

إحالة أوراق "طبال" للمفتى بتهمة خطف جارته والتعدى عليها فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى