"صراع فوق حصون قمة الجبل".. البحث عن أسرار "الحشاشين" فى جامعة شيكاغو

يبحث بول ووكور من مركز دراسات الشرق الأوسط، في محاضرة بعنوان "صراع فوق حصون قمة الجبل"، تعقد بجامعة شيكاغو، غدًا الجمعة، أسرار مسلسل الحشاشين والصراع بين الإمام الغزالي وحسن الصباح.

النقاش حول الصراع بين عمالقة السنة وحسن الصباح

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة، فإنه من المقرر أن يناقش ووكور نائب مدير البرامج الأكاديمية CMES في جامعة شيكاغو، الصراع بين اثنين من عمالقة السنة في الإسلام مع الشيعه وتحديدًا فرقة الحشاشين أو الإسماعيلية من فوق حصون قمة الجبل.

ومن المقرر أن يتحدث ووكور عن الصراع الفكري بين الإمام الغزالي وحسن الصباح قائد فرقة الحشاشين من فوق حصون قمة الجبل في إشارة إلى قلعة ألموت التي كان يدير بها الصباح فرقته الباطنية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

يذكر أن مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يكشف عن تفاصيل وأسرار فرقة الإسماعيلية التي عرفت فيما بعد بالحشاشين بقيادة حسن الصباح الذي أثار الجدل بصورة كبيرة بسبب ذكائه وفطنته وقدرته الغريبة على الإقناع.

حقق المسلسل نجاحًا باهرًا وتجاوز حدود مصر، حيث يعرض في إيران وسويسرا وتركيا وروسيا، ويكشف بشكل مفصل الصراع بين السنة والشيعة في القرن الحادي عشر، وظهور الكثير من الفرق الشيعية في هذا الوقت بهدف تدمير الخلافة العباسية.

ظهرت الفرقة الباطنية أو الإسماعيلية في إيران للمرة الأولى وتوجه حسن الصباح إلى مصر ثم دمشق ثم عاد مرة أخرى إلى إيران، واتخذ من قلعة ألموت مقرًا له، حاول من خلاله نشر دعوته وتجنيد المقاتلين بكافة الطرق، متحديًا سلاطين وملوك الدولة العباسية في هذا الوقت.

المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عيد وسامي الشيخ وميرنا نور الدين ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب، فضلًا عن مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن إخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، كما يعرض على منصة Watch It.