مسلسل "الحشاشين" الحلقة 24.. زوجة الصباح تختبئ فى منزل“الخيام” والبصاصين يواصلون تعقبها

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. تنجو دنيا زاد زوجة الصباح هى وابنتها “خديجة” والجارية “نورهان”، من محاولة قتل على يد عصابات اعترضت طريقهم أثناء الهروب من قلعة الحشاشين.

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

وبينما يسير الثلاثة فى طريق مجهول دون وجهة محدده، تخطر على بال “زاد” فكرة طلب مساعدة الشاعر عمر الخيام صديق زوجها، فترسل إليه رسالة بالحمام الزاجل.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 24

وفى الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين، تصل الرسالة إلى “الخيام”، يفتحها ليجد زوجة الصباح تخبره بهروبها من قلعة حسن الصباح، وأنها لم تجد ملجأ بعد الهروب من جحيم قلعة الشيطان، إلا بيته لعلمها بشجاعته ومروأته، وتقول زاد: إن كان الأمر يكلفك العناد أو يعرضك للخطر فلا تفتح لنا بابك، وأنا أقدر وأعذر، وإن فتحت لنا بابك كما نظن وظنى فيك حسن فهو الجميل الذى يطوق عنقى للأبد.

مسلسل الحشاشين

تقف دنيا زاد على أعتاب منزل عمر الخيام فى مدينة أصفهان، تنتظر قراره إما السماح لها بالدخول والاحتماء داخله من بطش الصباح أو الرفض، لكنه يفاجئها بدعوتها للدخول وتقديم المساعدة لها: نورتى بيت عمر الخيام أهلا بك انتى وضيوفك تفضلى، لتعبر “زاد” عن امتنانها: عمرى ما خاب ظنى فيك.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الرابعة والعشرون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.