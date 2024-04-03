مسلسل "الحشاشين" الحلقة 24.. اختيار خليفة شيخ الجبل و"الصباح" يضعه تحت الاختبار

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تنطلق أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، بمحاولة حسن الصباح إعادة ترتيب المشهد داخل قلعة الحشاشين، وتأهيل ابنه الأصغر الهادى، ليكون خليفة شيخ الجبل، بعدما بدأ الصراع يدب بينه وبين أقرب المقربين إليه، وآخرهم زيد بن سيحون الذى قتل بأمر الصباح لاتهامه بالخيانة والكفر عقب الهزيمة الساحقة أمام قوات السلاجقة فى موقعة قلعة ابن الحافظ.

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

يتحدث زعيم الحشاشين لابنه الهادى، عن قتله زيد بن سيحون وقبله ابنه الأكبر الحسين، ليبرهن لأتباعه أن الصباح لاقيمة لانسان عنده إلا بالطاعة فقط، وكل المشاعر الإنسانية تدفن تحت كرسى حسن الصباح، يواصل حديثه عن نفسه: حسن الصباح ليس مجرد أمير لقلعة آلموت أو أمير للمؤمنين، انما هو همزة الوصل بين الخالق والخلق.

مسلسل الحشاشين

يطرح حسن الصباح على ابنه سؤال: بما ان سنة الحياة تقتضى أن كل حى يموت، فمن للمؤمنين بعدى؟، انت.. ولأنى عاهدت نفسي من الطفولة أن مفيش مستحيل، وأى حاجة عاوزها لو في سابع سماء لازم أوصلها، أنا قررت اصنع منك وريث حسن الصباح، انا هخليك نسخة طبق الأصل من حسن الصباح.

فيتسائل الابن عن مصير برزك أميد قائد جيش الحشاشين ليجيبه الصباح: خادم مخلص.. ومخلص دى لحد دلوقتى، انما انت الهادى ابن حسن الصباح.. من الليلة هنصنع إمام كبير يملك قلوب الناس.

مسلسل الحشاشين

وفى الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين، يضع زعيم الحشاشين ابنه فى أول اختبار حقيقى له، إذ يطلب منه مهمة عائلية، يتوسط بين “الصباح" وزوجته “دنيا زاد” ويكشف لها عن رغبة أبيه فى انهاء الخلاف، وأن تسلمه الجارية نورهان، وطمأنتها بعدم المساس بالجارية وتركها فى غرفها خاصة لحين عودة حبيبها يحيى ليغادرا معًا بسلام من قلعة آلموت.

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 25

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.