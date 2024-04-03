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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. هروب زوجة الصباح وابنته من قلعة ألموت

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 23

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. هربت زوجة حسن الصباح من قلعة ألموت، بمساعدة ابنهما الأصغر الهادى، وتغادر جنة الصباح هى وابنتها بحثًا عن قبر الابن الأكبر الحسين الذى قتل على يد والده بعدما رفض العفو عنه.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 23

تظهر دنيا زاد خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، وهي تتوسل إلى ابنها الهادى طالبة تسهيل عملية هروبها من قلعة الحشاشين والنجاه بنفسها وابنتها من جنون حسن الصباح، ويتخوف الابن من عقوبة والده حال اكتشف تورطه فى تنفيذ مخطط الأم، لكن “زاد” تطمأنه أنه لن يعرف أحد بالأمر، خاصة وأنه على علم بممرات الخروج السرية ويمكنه إعطاء الأوامر لحراس القلعة كيفما يشاء.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

وعلى أبواب القلعة، تقف الأم مستعطفه ابنها الأكبر ليأتى معها ومع ابنتها الصغرى والجارية نورهان حبيبة يحيي ابن مؤذن أصفهان، خشية أن يلقى مصير شقيقه الأكبر بالقتل على يد حسن الصباح، إلا أن “الهادى” يرفض مغادرة قلعة ألموت لينتظره مصير مجهول.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

يتاح مشاهدة الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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