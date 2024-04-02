مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. هزيمة ساحقة لقوات الصباح وفرار بن سيحون جريحًا

مسلسلات رمضان 2024..

تتلقى قوات الحشاشين بقيادة زيد بن سيحون ضربات موجعة خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، أثناء محاولتهم إنقاذ اتباعهم فى قلعة ابن حافظ وصد هجوم قوات جيش السلاجقة ضدهم، ويفر زيد بن سيحون إلى قلعة ألموت جريحًا ينزف دمًا ليلقى مصيره مع حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 23

تنقطع أخبار قوات الحشاشين وقلعة ابن الحافظ عن حسن الصباح، تزامنًا مع تقدم جيش السلاجقة نحو قلعة ابن الحافظ وهدم جدارها، لكن مع مرور وقت قصير يصل زيد بن سيحون بصحبة من تبقى من جنود إلى قلعة ألموت وهو يعانى إصابات متفرقة فى جسده، يتهم “زيد” يحيي ابن مؤذن أصفهان بالخيانة ومحاولته قتله أكثر من مرة بعد انضمامه إلى السلجوقيين، واستهدافه عدد كبير من قوات الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

ينتظر الصباح وصول “يحيي” إلى قلعة ألموت من عدمه ليتأكد من حقيقة خيانته، ينجح “يحيى فى الوقيعة بين الصباح وزيد بن سيحون، بعدما اتهم الأخير بالهروب من ساحة القتال وتركه هو ومجموعة من المقاتلين وحدهم، لكن ”زيد" عبر عن صدمته من تصديق رواية يحيى قائلا: “بتنصر الكافر على زيد بن سيحون، ليرد الصباح: بنصر الشجاع على الجبان، بنصر اللى حارب على اللى هرب، أنا غفر ليك قبل كده كتير، لكن تشرب ابن تشرب ابن حسن الصباح خمر وتهرب واخوانهم بيندبحوا وقت المغفرة خلص خلاص”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

يتاح مشاهدة الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

تعرض حلقات الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية حسن الصباح، التى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.