"استديو الحشاشين" يكشف كيف تحولت دعوة حسن الصباح من الخفاء إلى العلنية

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار، إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث تتناول في حلقتها الجديدة كيف تمت "إدارة التوحش" من حسن الصباح إلى الإخوان والقاعدة وداعش؟.

وأضافت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أن حسن الصباح استغل فرصة ضعف الدولة السلجوقية، واعتبرها اللحظة الحاسمة للظهور واستغلال الفراغ الأمني وحالة الضعف والتفتت التي تشهدها مؤسسات الدولة السلجوقية؛ بهدف امتلاك الأرض والسيطرة الكاملة على الناس، وإخضاع معادلة القوة والنفوذ الداخلي لإرادته، تمهيدًا بعد ذلك للقفز على السلطة.

وأوضحت "نصار"، أنه بعد فترات طويلة من الخوف، تجرأ حسن الصباح بفضل الوضع الجديد داخل الدولة السلجوقية وقرر تغيير استراتيجية الجماعة الباطنية التي اعتمدت على مدار سنوات سلاح التقية الدينية والسياسية والدعوة السرية في الخفاء، واتخذ قراره بإظهار الدعوة العلنية، وأصدر أوامره للعناصر التابعة له بالظهور للجماهير وإفشاء الدعوة بلا خوف.