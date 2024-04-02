الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"استديو الحشاشين" يكشف كيف تحولت دعوة حسن الصباح من الخفاء إلى العلنية

الكاتبة عائشة نصار
الكاتبة عائشة نصار

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار، إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث تتناول في حلقتها الجديدة كيف تمت "إدارة التوحش" من حسن الصباح إلى الإخوان والقاعدة وداعش؟.

 

وأضافت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أن حسن الصباح استغل فرصة ضعف الدولة السلجوقية، واعتبرها اللحظة الحاسمة للظهور واستغلال الفراغ الأمني وحالة الضعف والتفتت التي تشهدها مؤسسات الدولة السلجوقية؛ بهدف امتلاك الأرض والسيطرة الكاملة على الناس، وإخضاع معادلة القوة والنفوذ الداخلي لإرادته، تمهيدًا بعد ذلك للقفز على السلطة.

"استديو الحشاشين"| كيف استغل حسن الصباح صراع أبناء السلطان السلجوقى لنشر طائفته؟

"ستوديو الحشاشين" يكشف استنساخ حسن الصباح فى تسجيلات حسن البنا

وأوضحت "نصار"، أنه بعد فترات طويلة من الخوف، تجرأ حسن الصباح بفضل الوضع الجديد داخل الدولة السلجوقية وقرر تغيير استراتيجية الجماعة الباطنية التي اعتمدت على مدار سنوات سلاح التقية الدينية والسياسية والدعوة السرية في الخفاء، واتخذ قراره بإظهار الدعوة العلنية، وأصدر أوامره للعناصر التابعة له بالظهور للجماهير وإفشاء الدعوة بلا خوف.

 

الكاتبة الروائية عائشة نصار الحشاشين ستوديو الحشاشين مسلسل الحشاشين أحداث الحشاشين قصة الحشاشين الإخوان والحشاشين داعش حسن الصباح حسن البنا قناة on برنامج الحشاشين عائشة نصار برنامج فني برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة أحداث مسلسل الحشاشين

مواد متعلقة

"استديو الحشاشين"| كيف استغل حسن الصباح صراع أبناء السلطان السلجوقى لنشر طائفته؟

محمود العسيلى يعترف بموهبة عصام صاصا وحسن شاكوش فى "ع المسرح" (فيديو)

محمود العسيلى: أغنيتا "أنت تقدر" و"ابن مصر" ستعيشان لقرون (فيديو)

محمود العسيلي يكشف لـ"ع المسرح" سر رفضه الغناء مع أنوشكا (فيديو)

محمود العسيلي يكشف عن درس قاسِ تعلمه من الغرور في "ع المسرح"

محمود العسيلي يسعى للعالمية.. ويؤكد: "الفن رحلة بلا نهاية" (فيديو)

محمود العسيلي: أغاني المهرجانات تعكس الذوق العام وتحتاج للابتكار (فيديو)

محمود العسيلي لـ"ع المسرح": "مجنونة" كانت نقطة التحول في مسيرتي الفنية

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق