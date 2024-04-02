الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"استديو الحشاشين"| كيف استغل حسن الصباح صراع أبناء السلطان السلجوقى لنشر طائفته؟

استديو الحشاشين
استديو الحشاشين

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث تتناول في حلقتها الجديدة كيف تمت "إدارة التوحش" من حسن الصباح إلى الإخوان والقاعدة وداعش.

وأكدت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أنه عندما تشهد الدول مراحل الضعف السياسي ويحدث فيها صراع على السلطة وتضعف المؤسسات الأمنية والعكسرية، سرعان ما تتوحش جماعات الإرهاب وتدب فيها الروح، لتنتهز الفرصة في غياب القوة الرادعة لها، ثم يقوى نشاطها ويترعرع نفوذها، ويزداد خطرها بما يهدد مصير الدولة، بل وربما تعصف بهذا المصير إلى الأبد.

"ستوديو الحشاشين" يكشف استنساخ حسن الصباح فى تسجيلات حسن البنا

"استديو الحشاشين"| كيف أثرت خطبة حسن الصباح فى الإيمان بـ"صاحب مفتاح الجنة"؟

وأضافت "نصار" أن هناك عدة دول في منطقة شرق الأوسط سيطرت عليها تنظيمات الإرهاب خلال السنوات الماضية، وهنا تأتي أهمية أحد أخطر المشاهد في مسلسل الحشاشين، والتي ظهر فيها استثمار حسن الصباح وطائفة الحشاشين الباطنية الإرهابية للحظة بالغة الخطورة في مسار الدولة السلجوقية، فضلِا عن انتهاز فرص أجواء الفتنة والضعف وفراغ السلطة، نتيجة الصراع على الحكم والعرش بين أبناء السلطان ملك شاه بعد مقتله.

الكاتبة الروائية عائشة نصار الحشاشين ستوديو الحشاشين مسلسل الحشاشين أحداث الحشاشين قصة الحشاشين الإخوان والحشاشين داعش حسن الصباح حسن البنا قناة on برنامج الحشاشين عائشة نصار برنامج فني برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة القاعدة الباطنية السلطان ملك شاه

مواد متعلقة

محمود العسيلى يعترف بموهبة عصام صاصا وحسن شاكوش فى "ع المسرح" (فيديو)

محمود العسيلى: أغنيتا "أنت تقدر" و"ابن مصر" ستعيشان لقرون (فيديو)

محمود العسيلي يكشف لـ"ع المسرح" سر رفضه الغناء مع أنوشكا (فيديو)

محمود العسيلي يكشف عن درس قاسِ تعلمه من الغرور في "ع المسرح"

محمود العسيلي يسعى للعالمية.. ويؤكد: "الفن رحلة بلا نهاية" (فيديو)

محمود العسيلي: أغاني المهرجانات تعكس الذوق العام وتحتاج للابتكار (فيديو)

محمود العسيلي لـ"ع المسرح": "مجنونة" كانت نقطة التحول في مسيرتي الفنية

العسيلي يتحدى الصور النمطية: "أصلع وقصير.. ولكن افتخر" (فيديو)

الأكثر قراءة

اعترافات قاتل طفل المنتزه: "وثقتها بالحبال ورميتها في الترعة"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

عاجل.. الشيبي يرفض التراجع عن مقاضاة الشحات ويهدد باللجوء لـFIFA

السفيرة نبيلة مكرم: كلمت ربنا في محنة ابني لأني "متشعبطة في عطفه" وعلشان كدا بينجيني

عاجل| هل يعني نقل مقار الحُكم للعاصمة الإدارية الخروج من القاهرة؟.. "الدستور" تجيب

عصابة الجيزة: سرقنا 7 محلات بأسلوب كسر القفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق