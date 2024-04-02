"استديو الحشاشين"| كيف استغل حسن الصباح صراع أبناء السلطان السلجوقى لنشر طائفته؟

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث تتناول في حلقتها الجديدة كيف تمت "إدارة التوحش" من حسن الصباح إلى الإخوان والقاعدة وداعش.

وأكدت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أنه عندما تشهد الدول مراحل الضعف السياسي ويحدث فيها صراع على السلطة وتضعف المؤسسات الأمنية والعكسرية، سرعان ما تتوحش جماعات الإرهاب وتدب فيها الروح، لتنتهز الفرصة في غياب القوة الرادعة لها، ثم يقوى نشاطها ويترعرع نفوذها، ويزداد خطرها بما يهدد مصير الدولة، بل وربما تعصف بهذا المصير إلى الأبد.

وأضافت "نصار" أن هناك عدة دول في منطقة شرق الأوسط سيطرت عليها تنظيمات الإرهاب خلال السنوات الماضية، وهنا تأتي أهمية أحد أخطر المشاهد في مسلسل الحشاشين، والتي ظهر فيها استثمار حسن الصباح وطائفة الحشاشين الباطنية الإرهابية للحظة بالغة الخطورة في مسار الدولة السلجوقية، فضلِا عن انتهاز فرص أجواء الفتنة والضعف وفراغ السلطة، نتيجة الصراع على الحكم والعرش بين أبناء السلطان ملك شاه بعد مقتله.