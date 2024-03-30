"ستوديو الحشاشين"| "استنساخ"حسن الصباح في تسجيلات حسن البنا والإخوان (فيديو)

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث تناول في الحلقة الجديدة كيف تم "استنساخ"حسن الصباح في تسجيلات حسن البنا وزينب الغزالي ومحمد بديع.

وأضافت نصار خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "ستوديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أن ما فعله حسن الصباح في فترة الحشاشين هو نفسه ما فعله حسن البنا في بداية تأسيسه لجماعة الإخوان، حيث اعتمدت الجماعة الإرهابية على نشر دعوة الإخوان في مراحلها المبكرة، خاصة بين البسطاء، على ترويج المعجزات والخرافات عن كرامات الإمام.

وأشارت نصار إلى أنه تم تخصيص بابا مستقلا في أدبيات الإخوان بعنوان: "كرامات الإمام"، كما حرص حسن البنا على الترويج لمعجزاته وتوثيقها بنفسه في حوارات وثقها مؤرخ الإخوان محمود عبد الحليم في كتابه: "الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ".