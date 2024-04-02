الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمود العسيلي لـ"ع المسرح": "مجنونة" كانت نقطة التحول في مسيرتي الفنية

محمود العسيلي
محمود العسيلي

استضافت الإعلامية منى عبد الوهاب الفنان محمود العسيلي، في حوار لبرنامج "ع المسرح" على قناة "الحياة"، تحدث خلالها، عن ذكرياته مع الشهرة.

وقال “العسيلي” إن أغنية "مجنونة"، التي قدمها خلال فترة دراسته الجامعية، كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرته الفنية، حيث بدأ يُعرف على نطاق واسع وتغيرت طريقة تعامل الناس معه.

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وأكد “العسيلي” أن  الأغنية لم تكن مجرد عمل فني، بل كانت امتدادًا لعديد من الجوانب في حياته، وأشار إلى أنها مثلت بداية تحوله من طالب جامعي مجتهد إلى فنان معروف يواصل تعليمه مع دخوله عالم الفن.

ولفت الانتباه إلى أن الشهرة لم تكن مجرد تغيير في الوضع الاجتماعي، بل كانت تحولًا في نظرته لذاته وللعالم من حوله، مؤكدًا أن أغنية "مجنونة" كانت الشرارة التي أضاءت مساره الفني.

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