محمود العسيلي لـ"ع المسرح": “التمثيل لم يكن حلمي” (فيديو)

أكد الفنان محمود العسيلي أنه يعتز بمسيرته الغنائية مؤكدًا أن تجربة التمثيل لم تحقق بالنسبة له، الفائدة المرجوة منها، ليجد نفسه أمام خيارين: “إما الغناء أو التمثيل”، خاصة بعد العروض الكثيرة التي تلقاها نتيجة نجاح أحد أفلامه، ولكن بلا تردد، اختار “العسيلي” الغناء لتحقيق أحلامه.

وأضاف “العسيلي” خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، أنه رغم أن التمثيل لم يكن حلمه، إلا أنه لا يستبعد العودة إليه في المستقبل إذا ما توافقت الأدوار مع رؤيته الفنية.

وأكد “العسيلي” على أهمية التكيف مع المتغيرات وضرورة ارتداء "أقنعة" مجازية في بعض الأحيان، خاصة في الوسط الفني الذي يتطلب درجة من الدبلوماسية والحذر في التعبير عن الآراء الشخصية والنقد.