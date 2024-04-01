من جيل حميد الشاعرى إلى مروان موسى: كيف تطور الراب المصرى؟ (فيديو)

أعرب الفنان مروان موسى الذي يعمل كمغني راب، موسيقي، كاتب أغاني، منتج موسيقي، وممثل مصري، عن رغبته الشديدة في النجاح والتأثير الإيجابي على جمهوره، وقد شبه موسى الانتقادات التي يواجهها فنانو الراب اليوم بتلك التي واجهها حميد الشاعري في التسعينات، مؤكدًا أن الزمن سيثبت صحة ما يقدمونه الآن.

وأضاف موسى خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، أنه يتطلع إلى تحقيق التفاهم مع الجمهور وأن يكون مصدر سعادة لهم، معبرًا عن أمله في أن يكون تمثيله لمصر في هذا المجال مصدر فخر.

ولفت إلى أن الراب المصري يواجه منافسة شديدة من دول أخرى، مشيرًا إلى أن غياب الإبداع وقلة الإنتاج الفني من الفنانين الكبار قد أثرت على مكانة مصر في هذا المجال.