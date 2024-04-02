"ع المسرح"| محمود العسيلي يروي رحلته من تلاوة القرآن إلى أضواء الغناء

كشف الفنان محمود العسيلي عن مسيرته الفنية المتميزة، معتبرًا حياته مسرحية درامية بعنوان "كده كده بايظة".

وروى العسيلي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، كيف كان طفلًا يحفظ القرآن ليتحول بعد ذلك إلى مطرب يشغل الأضواء، مستذكرا دور أسرته كأبطال في الفصل الأول من حياته، مشيرا إلى أن أسرته لم تتوقع أن تصبح الموسيقى موهبته ومهنته.

وذكر بحنين تلك الأيام التي قضاها في بيت جدته القديم، حيث تعلم منها أهمية الأصل والجذور، وكيف كانت تحب الموسيقى وتفخر به كثيرًا، وتعتبر موسيقاه مختلفة وملهمة، مؤكدا أن الفصل الأول في حياته كان مليئا بالحب والحنان والتشجيع، فضلا عن دوره الرئيسي في تكوين شخصيته الحالية.