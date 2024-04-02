الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ع المسرح"| محمود العسيلي يروي رحلته من تلاوة القرآن إلى أضواء الغناء

محمود العسيلي
محمود العسيلي

كشف الفنان محمود العسيلي عن مسيرته الفنية المتميزة، معتبرًا حياته مسرحية درامية بعنوان "كده كده بايظة".

وروى العسيلي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، كيف كان طفلًا يحفظ القرآن ليتحول بعد ذلك إلى مطرب يشغل الأضواء، مستذكرا دور أسرته كأبطال في الفصل الأول من حياته، مشيرا إلى أن أسرته لم تتوقع أن تصبح الموسيقى موهبته ومهنته.

مروان موسى يُثير الجدل: هل أصبحت أغانى عمرو دياب ومنير "قديمة"؟ (بيانات)

من جيل حميد الشاعرى إلى مروان موسى: كيف تطور الراب المصرى؟ (فيديو)

وذكر بحنين تلك الأيام التي قضاها في بيت جدته القديم، حيث تعلم منها أهمية الأصل والجذور، وكيف كانت تحب الموسيقى وتفخر به كثيرًا، وتعتبر موسيقاه مختلفة وملهمة، مؤكدا أن الفصل الأول في حياته كان مليئا بالحب والحنان والتشجيع، فضلا عن دوره الرئيسي في تكوين شخصيته الحالية.

محمود العسيلي حلقة محمود العسيلي تصريحات محمود العسيلي أغاني محمود العسيلي برنامج ع المسرح ع المسرح قناة الحياة منى عبد الوهاب برنامج فني برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

عاجل| هل يعني نقل مقار الحُكم للعاصمة الإدارية الخروج من القاهرة؟.. "الدستور" تجيب

سفر الشيبى وراء تأجيل جلسة الاستماع فى الجبلاية

بعد تصدره التريند.. معلومات لا يعرفها الجمهور عن أحمد العوضي

الرئيس السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد

إعلامي يكشف أول صفقات الزمالك في الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق