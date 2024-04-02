محمود العسيلي يكشف عن جذور إلهامه الموسيقي فى "ع المسرح" (فيديو)

أعرب الفنان محمود العسيلي، عن امتنانه العميق لعائلته التي زرعت فيه حب الموسيقى والفن، مشيدا بوالديه اللذان شجعاه وأرسيا فيه قيم الرجولة والتعامل الراقي مع الناس، مؤكدًا أنهما لم يتوقعا أبدًا أن يتجه إلى الغناء.

وأوضح العسيلي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، أن دعم والديه لموهبته الموسيقية لم يكن بهدف جعله فنانًا، بل كان تعبيرًا عن إيمانهما بأهمية تنمية المواهب لدى الأطفال، مضيفا أن والدته كانت دائمًا مصدر إلهام له ومؤمنة بقدراته الفنية.

كما تحدث عن تأثير جدته الكبير في حياته، مشيرًا إلى أنها علمته الانتماء وأهمية الجذور العائلية، وأكد أن حب جدته للموسيقى وتشجيعها المستمر كانا الدافع وراء تألقه في مجال الغناء، معتبرًا أن الدعم الذي تلقاه في بداياته كان حاسمًا في مسيرته الفنية.