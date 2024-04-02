الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمود العسيلى: أغنيتا "أنت تقدر" و"ابن مصر" ستعيشان لقرون (فيديو)

محمود العسيلي
محمود العسيلي

شارك الفنان محمود العسيلي طموحاته العالية بأن تتردد أغانيه عبر الأجيال لمئات السنين، معبرًا عن إيمانه العميق بأن أغنيتي "أنت تقدر" و"ابن مصر" ستظلان راسختين في الذاكرة الفنية، متجاوزتين حدود الزمان.

أضاف العسيلي بثقة، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أن الفن له علامات بارزة تتخطى العصور، وأن لأغانيه مكانة خاصة ستحفظها الأجيال القادمة.

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ولم يخفِ العسيلي حماسه للحياة الأسرية، معربًا عن أمله في تحقيق حلمه بأن يكون أبًا لأولاد يرثون مسيرته الفنية ويشاركونه أفراحه.

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