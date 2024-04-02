الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمود العسيلي يسعى للعالمية.. ويؤكد: "الفن رحلة بلا نهاية" (فيديو)

محمود العسيلي
محمود العسيلي

شارك الفنان محمود العسيلي تطلعاته وأحلامه الفنية، معبرًا عن عدم شعوره بالاكتفاء الفني وإيمانه بأن مسيرته لا تزال في مقتبلها، مؤكدا أنه يرى أن الطريق أمامه ما زال طويلًا ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد ليصل إلى مستوى الرضا الذي يطمح إليه، وأنه يمتلك الطاقة والأفكار الكافية لتقديم الأفضل لجمهوره.

واعتبر العسيلي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، أن النجاح العالمي هو ما سيمنحه الشعور بالإنجاز والرضا عن مسيرته الفنية، ويحلم بالعمل مع أوركسترا عالمية كخطوة نحو تحقيق هذا الطموح، مؤكدا على أنه يسعى دائمًا للخروج عن المألوف وتقديم كل جديد، معتبرًا كل عمل فني جديد بمثابة بداية جديدة في رحلته الفنية.

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وفيما يتعلق بمستقبله الفني، أشار العسيلي إلى أنه لا يمكن لأحد أن يضمن النجاح أو الاستمرارية في هذا المجال، لكنه يبقى ملتزمًا بالعمل الجاد والإتقان، مع الإيمان بأن كل شيء في النهاية بيد الله.‎

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