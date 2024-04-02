الأربعاء 03 أبريل 2024
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العسيلي يتحدى الصور النمطية: "أصلع وقصير.. ولكن افتخر" (فيديو)

محمود العسيلي
محمود العسيلي

تحدث الفنان محمود العسيلي عن رحلته الشخصية في البحث عن السعادة الحقيقية، مؤكدًا أن هذا السعي لا يزال مستمرًا، وأشار إلى أهمية الحفاظ على الذات والتجدد المستمر في مسيرته المهنية، مع التركيز على الأسباب الأولية التي دفعته لدخول عالم الفن.

وأضاف العسيلي، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، أنه يخوض صراعًا مع النجاح، متطلعًا للبقاء في قمة الفن وتقديم ما يليق بجمهوره، مؤكدًا رغبته في الاستمرار بالتعلم من تجاربه وأخطائه لتجنب الركود الفني.

وفي سياق متصل، نفى العسيلي أن يكون شخصًا مندفعًا، موضحًا أن بعض المواقف التي بدت عصبية قد فُهمت بطريقة غير صحيحة، وتطرق إلى موقفه في إحدى حفلاته، معبرًا عن عدم ندمه على تصرفه، مؤكدًا على حبه واحترامه لمصر.

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وقال: "إذا لم أغضب من أجل مصر، فعلى ماذا سأغضب؟ أنا أتحدث عن شخص يسيئ للبلد، وأنا واثق من كلامي ولا أشعر بالندم على ذلك، وما المشكلة في أن أكون أصلعًا أو قصيرًا؟ فأنا افتخر بنفسي".

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