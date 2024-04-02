الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

عصام زكريا يكشف لـ"الشاهد" أسرار تهافت الفنانين على تحقيق المشاهدات وغياب التأثير

الكاتب والناقد الفني
الكاتب والناقد الفني عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن: "فئة الفنانين في مصر إذ كتب الناقد الفني شيئا لا يثير إعجابهم، سرعان ما يطلقون عليه الحكم بأنه غير مطلع ولا يفهم شيئا، وإذ كتب أمورا إيجابية يصبح من ضمن أعظم الأشخاص على الإطلاق".

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "صناعة السينما والدراما اختلفت بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث أصبحت هناك توجهات حول أن من سيحقق مشاهدات أكثر من خلال عمله الدرامي أو السينمائي سيكون النجم الأكثر نجاحا، بالرغم من غياب تأثيره على الجمهور في أغلب الأوقات، فهناك مقاطع فيديو تحقق ملايين المشاهدات، لكنها لا تعطي أي تأثير بعد مشاهدتها، وعلى العكس، يكون هناك بعض الأعمال التي يشاهدها مجموعة صغيرة من الناس، ولكن يكون لها تأثير كبير".

وواصل: "الأمر هنا لا يقتصر على الكم فقط، بل من الضروري توافر الكيف على المدى البعيد، وأن يكون أكثر تأثيرا، لذا يجب فهم فكرة الأواني المستطرقة في الثقافة، من خلال توفير نخبة قوية حتى وإن كان عددها قليلا، لكنها يجب أن تكون حقيقية ومثقفة بشكل كامل".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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