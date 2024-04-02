عصام زكريا لـ"الشاهد" شخصيات مسلسل الحشاشين: ليست شرا مطلقا (فيديو)

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إنه: "من خلال مشاهدتي لحلقات مسلسل الحشاشين، تبين أنه يجب علينا فهم أن هذه الشخصيات ليست شرا مطلقا، ولكن لها جاذبيتها وتأثيرها وسحرها، وذلك الأمر مهم للغاية من أجل فهم هؤلاء الناس".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "أسامة بن لادن لم يكن شيطانا، وكان يظهر دائما بمظهر الشخص التقي وله سحره وتأثيره الواسع، كما أنهم وجدوا في مقتنياته مجلات إباحية، فهو إنسان ولديه رغباته وشهواته، ولكن فكرة الشيطانة أو تحويل الأشخاص إلى ملائكة أو شياطين تجعلنا غير مدركين".

وواصل: "هذه حسنة أخرى من حسنات مسلسل الحشاشين، حيث إنه لم يصور حسن الصباح أو أي شخص من أئمة التطرف والعنف بشكل عام أنه شيطان مطلق، ولكن كان لديه فقط قدرة على التأثير، ومن الممكن أن يكون ملتزما دينيا ولكنه انحرف بعد ذلك".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.