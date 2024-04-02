عصام زكريا يفند لـ"الشاهد" ظاهرة "النُقاد الفنيين" عبر السوشيال ميديا

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إنه: "في كتاب كان تم تجرمته مؤخرًا في مصر عنوانه: "موت الناقد"، والذي يناقش انتشار ظاهرة النقاد الفنيين في كل مكان، كما يلقي الضوء على الناقد بمفهومه القديم، الذي كان مؤثرًا وكلمته تستطيع أن تهز الصناعة بشكل كامل، وتحرك الرأي العام أيضًا، فضلًا عن انتظار القراء لما سيكتبه الناقد عن الأعمال الدرامية".

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "مفهوم الناقد الفني القديم لم يصبح موجودا الآن، سواء في الأدب أو في السينما أو الموسيقى، وأصبح هناك نقاد آخرون تابعون للأكاديميات أو الباحثون في الجامعات، وهؤلاء ليسوا مؤثرين على الإطلاق، وغالبا ما يقدمون أعمالهم لغرضهم الشخصي فقط وللدائرة النخبوية المقربة منهم فقط".

وواصل: "هناك أيضا كتاب المراجعات السطحية النقدية، لكن الناقد المؤثر أصبح عملة نادرة، ولم يعد يملك نفس التأثير كما كان الوضع في الماضي، بسبب ظهور ديمقراطية المعرفة والرأي".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.