الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عصام زكريا يؤكد لـ"الشاهد": مسلسل الحشاشين شجعنا على العودة إلى التاريخ (فيديو)

الكاتب والناقد الفني
الكاتب والناقد الفني عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إنه: "بمجرد إطلاق مسلسل الحشاشين بهذه الضخامة في الإنتاج والتأثير الواسع، تم تشجيع الجمهور على العودة إلى التاريخ، وللأسف نحن علاقتنا بالتاريخ ضعيفة للغاية، والأمر كان مقتصرا معنا فقط على ما درسناه في المدرسة، وكان حينها جافا وسطحيا، لكننا لا نعلم أي شئ عن تاريخنا".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "التاريخ هو الذي يتحكم في الحاضر، حتى على المستوى الشخصي، فالماضي يتحكم في الغد، ولن نستطيع فهم الفكر الانعزالي والفكر المتطرف دون فهم هذا التاريخ بأكمله، فبمجرد أن قررت الناس قراءة هذا التاريخ، سرعان ما ستتغير ثقافاتهم بشكل كبير، وتلك حسنة من حسنات مسلسل الحشاشين".

وواصل: "فكرة الحشاشين لم تنتهي في عصرها فقط، بل تطورت مع مرور العصور، ومن الممكن أن تكون متواجدة بيننا الآن، فالأفكار تتوارث بشكل كبير، ولذلك، يجب فهم وإدراك كل ما يدور حولنا والعودة إلى التاريخ بشكل دائم".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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