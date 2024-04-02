الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمود العسيلي: أغاني المهرجانات تعكس الذوق العام وتحتاج للابتكار (فيديو)

محمود العسيلي
محمود العسيلي

أكد الفنان محمود العسيلي على ضرورة تجديد الأشكال الفنية لضمان بقائها حية في الذاكرة الثقافية، مشيرًا إلى أن بعض أنواع الفن قد تزول إذا لم يتم تحديثها، مستشهدًا بتطور موسيقى المهرجانات التي لم تعد كما كانت في بداياتها.

وشدد العسيلي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، على أن المهرجانات تمثل لونًا فنيًا مصريًا أصيلًا، يعكس الثقافة الشعبية ويجب أن يتطور باستمرار ليحافظ على جاذبيته، وأضاف أن الفنان يجب أن يسعى دائمًا لاستكشاف أفكار جديدة ومبتكرة ليظل فنه متميزًا ومؤثرًا.

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وأكد العسيلي أن المهرجانات تعبر عن الذوق العام وتلبي رغبات الجمهور، مشيرًا إلى أن التغيرات الاجتماعية وظهور أجيال جديدة تستمع إلى أنماط مختلفة من الفن تساهم في تشكيل المشهد الفني الحالي، كما أعرب عن إعجابه بالأعمال الجيدة في موسيقى المهرجانات، وذكر أن ابنه يعشق أغاني مطرب يحتل المرتبة الأولى على جميع المنصات الفنية.

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