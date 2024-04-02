محمود العسيلي يكشف عن درس قاسِ تعلمه من الغرور في "ع المسرح"

شارك الفنان محمود العسيلي تجاربه الشخصية مع الغرور وكيف أثرت في مسيرته الفنية، معربا عن نظرته المتواضعة تجاه إنجازاته، وقائلًا: "أتعامل مع كل عمل جديد على أنه البداية، وقد تلقيت درسًا قاسيًا عندما غلبني الغرور، فكانت صفعة لي لأعي أنني لم أحقق بعد كل شيء".

وأوضح العسيلي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، أنه تعلم ألا يرضى أبدًا عن عمله الفني وأن يترك النجاح للقدر، مؤكدًا أن كل شيء بيد الخالق، وأضاف: "أؤمن بأن بعض أعمالي ستخلد في ذاكرة الفن، مثل 'أنت تقدر' و'ابن مصر'، وأن هذه الأغاني ستعيش للأبد كعلامات بارزة في تاريخي".

وفي ختام حديثه، تحدث العسيلي عن أمنياته الشخصية، معبرًا عن رغبته في إيجاد رفيق العمر وإنجاب الذرية الصالحة، لكنه يعتقد أن الوقت قد فات لإنجاب أطفال كثيرين، واختتم قائلًا: "رغم شعوري بتقدم العمر، إلا أنني لم أفقد الأمل في تحقيق هذه الأمنية".