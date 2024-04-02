الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمود العسيلي يكشف لـ"ع المسرح" سر رفضه الغناء مع أنوشكا (فيديو)

محمود العسيلي
محمود العسيلي

أوضح الفنان محمود العسيلي تفاصيل اختياراته الفنية المبكرة، مشيرًا إلى رفضه التعاون مع الفنانة أنوشكا وهو في سن الثانية عشر، مؤكدا أنه كان يفضل تقديم أعماله الخاصة، معبرًا عن سعادته بأدائها بغض النظر عن بساطتها.

وأشار “العسيلي” خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، إلى أنه رغم إعجابه بأنوشكا كنجمة كبيرة، إلا أنه كان يطمح في الوقوف على المسرح ليقدم ما يحب ويؤمن به، وأضاف أن هذا الاختيار لم يكن نقطة تحول في مسيرته الفنية فحسب، بل كان أيضًا تعبيرًا عن اعتزازه بذاته وبما يقدمه من فن.

محمود العسيلي لـ"ع المسرح": “التمثيل لم يكن حلمي” (فيديو)

"ع المسرح"| محمود العسيلي يروي رحلته من تلاوة القرآن إلى أضواء الغناء

واختتم “العسيلي” بالتأكيد على أهمية الأصالة والتمسك بالهوية الفنية، مسترجعًا ذكرياته عندما كان يغني لأصدقائه في المدرسة، وكيف كانت تلك اللحظات تمثل له السعادة والرضا عن النفس، وأكد أنه دائمًا ما يسعى لتقديم ما يعبر عنه ويشعر بالفخر تجاهه.

محمود العسيلي حلقة محمود العسيلي تصريحات محمود العسيلي أغاني محمود العسيلي برنامج ع المسرح ع المسرح قناة الحياة منى عبد الوهاب برنامج فني برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة أنوشكا الفنانة أنوشكا

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

دوري المحترفين: يد الأهلي "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق