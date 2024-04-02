محمود العسيلي يكشف لـ"ع المسرح" سر رفضه الغناء مع أنوشكا (فيديو)

أوضح الفنان محمود العسيلي تفاصيل اختياراته الفنية المبكرة، مشيرًا إلى رفضه التعاون مع الفنانة أنوشكا وهو في سن الثانية عشر، مؤكدا أنه كان يفضل تقديم أعماله الخاصة، معبرًا عن سعادته بأدائها بغض النظر عن بساطتها.

وأشار “العسيلي” خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة الحياة، إلى أنه رغم إعجابه بأنوشكا كنجمة كبيرة، إلا أنه كان يطمح في الوقوف على المسرح ليقدم ما يحب ويؤمن به، وأضاف أن هذا الاختيار لم يكن نقطة تحول في مسيرته الفنية فحسب، بل كان أيضًا تعبيرًا عن اعتزازه بذاته وبما يقدمه من فن.

واختتم “العسيلي” بالتأكيد على أهمية الأصالة والتمسك بالهوية الفنية، مسترجعًا ذكرياته عندما كان يغني لأصدقائه في المدرسة، وكيف كانت تلك اللحظات تمثل له السعادة والرضا عن النفس، وأكد أنه دائمًا ما يسعى لتقديم ما يعبر عنه ويشعر بالفخر تجاهه.