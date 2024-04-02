الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمود العسيلى يعترف بموهبة عصام صاصا وحسن شاكوش فى "ع المسرح" (فيديو)

محمود العسيلي وحسن
محمود العسيلي وحسن شاكوش

صرح الفنان محمود العسيلي بأنه لم يكن يقصد إثارة أي صراع مع مطرب المهرجانات عصام صاصا، مؤكدًا احترامه وتقديره لنجاح صاصا وموهبته، وجاء ذلك ردًا على التصريحات التي أدلى بها صاصا حول محاولة العسيلي الحصول على الشهرة على حسابه.

وأوضح العسيلي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أن تعليقه السابق حول وجود فنان يتصدر المنصات دون معرفته باسمه لم يكن موجهًا شخصيًا ضد صاصا، مشيرًا إلى أن ابنه من محبي صاصا ويحفظ أغانيه، وأن الجيل الجديد يستمع لصاصا وقد لا يعرف أغاني الجيل السابق.

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وتابع العسيلي مؤكدًا دعمه للمواهب الجديدة مثل حسن شاكوش، معبرًا عن إيمانه بموهبته وناصحًا إياه بالتركيز وتحقيق النجاح، وأضاف أنه لا يعارض أي نوع من الفنون، وأنه ضد فكرة منع المهرجانات، داعيًا إلى تقوية الساحة الفنية وتشجيع الإبداع.

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