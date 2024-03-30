"استديو الحشاشين"| كيف أثرت خطبة حسن الصباح فى الإيمان بـ"صاحب مفتاح الجنة"؟

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث شرحت في حلقتها الجديدة من البرنامج كيف تم "استنساخ" نهج حسن الصباح في سجل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أنه ظهر في سياق أحداث المسلسل أهمية خطبة حسن الصباح لأتباعه من الفئة المؤمنة التي تسعى لحلم التمكين، كما هي مصطلحات التنظيمات والجماعات الإرهابية المتأسلمة، حيث وضع الصباح أمام أتباعه ثوابت وأساسيات وملامح واضحة لدولته الجديدة، بعد أن توفرت له كافة المستلزمات الخاصة بالتسليح والإعداد والمكان لتحقيق ذلك الهدف.

وأشارت "نصار" إلى أن تلك الخطبة نجحت في التأثير في عدد كبير من الأتباع ليؤمنوا بـ"صاحب مفتاح الجنة"، مؤكدة أن هذه الصورة هي التي تنطبق على أي حسن صباح أتى بعده، بغض النظر عن اسمه (حسن البنا - أسامة بن لادن - أبوبكر البغدادي)، ففي النهاية هو نفس الحلم ونفس الاستراتيجية والخطاب والوهم والاستغلال باسم الدين.