"استديو الحشاشين"| كيف اعتمدت الإخوان على نهج "الحشاشين" فى الوصول لانتخابات الرئاسة؟

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث تناول في حلقتها الجديدة كيف انتقلت خرافة الكرامات والمعجزات من جيل وجيل منذ اندلاع الفكرة في جماعة الحشاشين، حتى توارثتها جماعة الإخوان المسلمين، بداية من مؤسسها حسن البنا وصولًا إلى القيادية الإخوانية زينب الغزالي.

وأضافت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أن زينب الغزالي اعتمدت على نشر رواية المعجزات الإخوانية الكاذبة في السجون على لسانها ولسان غيرها، والدعاية السياسية لمرشحي جماعة الإخوان في الانتخابات.

وأشارت إلى مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، الذي حذر من المساس بمرشح الجماعة الأول للرئاسة خيرت الشاطر، بأنه: "مستجاب الدعوة"، وأن نظام حكم مبارك سقط فقط بسبب دعوته ضده.