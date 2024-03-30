السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"استديو الحشاشين"| كيف نجح حسن الصباح فى الدعاية لأسطورته الشخصية؟ (فيديو)

استديو الحشاشين
استديو الحشاشين

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن مسلسل الحشاشين يرصد كيف نجح حسن الصباح في تكوين حاضنة اجتماعية وظهير شعبي له ولدعوته بين الناس، فضلًا عن ضم أكبر عدد من الأتباع وجذب الرعاة والبسطاء للدعوة الجديدة، تمهيدًا للوصول إلى قلعة ألموت والسيطرة عليها.

وأضافت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر  قناة أون، أنه من أجل تحقيق هدف حسن الصباح، عمل على الدعاية لأسطورته الشخصية وصنع الهالة الدينية وصك الكرامات والمعجزات، التي تضمن له التأثير المهول على هذا النوع من الأتباع البسطاء.

وأوضحت أن حسن الصباح كان يعتمد تحديدًا على معادلة العلم في مقابل جهل من حوله؛ لصنع ما يظهر وكأنه معجزات، لتخدمه وتخدم أهدافه. 

الكاتبة الروائية عائشة نصار عائشة نصار ستوديو الحشاشين برنامج ستوديو الحشاشين الحشاشين مسلسل الحشاشين أحداث الحشاشين ع المسرح قناة on المتحدة برامج المتحدة برامج فنية برامج رمضان حسن الصباح حسن البنا الإخوان والحشاشين قلعة آلموت الكرامات والمعجزات

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية