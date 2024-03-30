"استديو الحشاشين"| كيف نجح حسن الصباح فى الدعاية لأسطورته الشخصية؟ (فيديو)

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن مسلسل الحشاشين يرصد كيف نجح حسن الصباح في تكوين حاضنة اجتماعية وظهير شعبي له ولدعوته بين الناس، فضلًا عن ضم أكبر عدد من الأتباع وجذب الرعاة والبسطاء للدعوة الجديدة، تمهيدًا للوصول إلى قلعة ألموت والسيطرة عليها.

وأضافت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أنه من أجل تحقيق هدف حسن الصباح، عمل على الدعاية لأسطورته الشخصية وصنع الهالة الدينية وصك الكرامات والمعجزات، التي تضمن له التأثير المهول على هذا النوع من الأتباع البسطاء.

وأوضحت أن حسن الصباح كان يعتمد تحديدًا على معادلة العلم في مقابل جهل من حوله؛ لصنع ما يظهر وكأنه معجزات، لتخدمه وتخدم أهدافه.