"استديو الحشاشين" يتناول القصة الكاملة للتنظيم الإرهابى الأخطر فى العالم (فيديو)

قالت الكاتبة الروائية عائشة نصار إن برنامجها الخاص يتناول أحداث مسلسل الحشاشين، حيث بدأت حديثها وهي تتبع خطوات حسن الصباح وهو في طريقه إلى قلعة ألموت (مقر حكمه ومركز دولته التي سيؤسسها بعد ذلك).

وأضافت "نصار" خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "استديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أنه بعد أن امتلك حسن الصباح قوة التركيبة الأساسية والمخيفة التي سارت على نهجها كافة التنظيمات والجماعات الإسلامية والإرهابية، متمثلة أولًا في جناح نشر الدعوة بقيادة زيد بن سيحون الداعية الأكبر في جماعته، وبالتوازي مع القوة والقيادة العسكرية متمثلة في برزق أوميد السلجوقي، بعد أن نجح حسن في تجنيده وضمه لتنظيمه الإرهابي الباطني.