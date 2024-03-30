"ستوديو الحشاشين" يكشف استنساخ حسن الصباح فى تسجيلات حسن البنا

كشفت الكاتبة الروائية عائشة نصار في برنامجها الخاص كيف تم "استنساخ"حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين في تسجيلات حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من خلال عرض تسجيلات صوتية لـ"البنا" توضح كيفية اتباع نفس النهج الذي سارت عليه "الحشاشين".

وأكدت نصار خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "ستوديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أن سيد قطب قال في أحد أخطر الأدبيات الإخوانية المنسوبة له: "إن كلماتنا ستبقى عرائس ميتة من الشموع، وحتى إذا متنا في سبيلها، دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة".

وأضافت نصار أنه لا توجد عبارة مروعة أكثر من تلك، حتى تجسد لنا التركيبة المرعبة المخلوطة باستغلال قوة الإيمان وسلطانه على النفوس، إذا ما اقترن بالنزعة السادية والدفع عمدا لصناعة المظلومية والاستشهادية المخضبة بالدم، فضلا عن المخطط المشوه للوصول في النهاية إلى ضمان الخلود للفكرة الإرهابية إلى الأبد.