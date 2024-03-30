السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ستوديو الحشاشين" يكشف استنساخ حسن الصباح فى تسجيلات حسن البنا

حسن البنا
حسن البنا

كشفت الكاتبة الروائية عائشة نصار في برنامجها الخاص كيف تم "استنساخ"حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين في تسجيلات حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من خلال عرض تسجيلات صوتية لـ"البنا" توضح كيفية اتباع نفس النهج الذي سارت عليه "الحشاشين".

وأكدت نصار خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "ستوديو الحشاشين"، المذاع عبر قناة أون، أن سيد قطب قال في أحد أخطر الأدبيات الإخوانية المنسوبة له: "إن كلماتنا ستبقى عرائس ميتة من الشموع، وحتى إذا متنا في سبيلها، دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة".

"استديو الحشاشين"| كيف أثرت خطبة حسن الصباح فى الإيمان بـ"صاحب مفتاح الجنة"؟

"ستوديو الحشاشين"| كيف استنسخت الإخوان مصطلح "المال السياسي" من حسن الصباح؟ (فيديو)

وأضافت نصار أنه لا توجد عبارة مروعة أكثر من تلك، حتى تجسد لنا التركيبة المرعبة المخلوطة باستغلال قوة الإيمان وسلطانه على النفوس، إذا ما اقترن بالنزعة السادية والدفع عمدا لصناعة المظلومية والاستشهادية المخضبة بالدم، فضلا عن المخطط المشوه للوصول في النهاية إلى ضمان الخلود للفكرة الإرهابية إلى الأبد.

الكاتبة الروائية عائشة نصار عائشة نصار ستوديو الحشاشين برنامج ستوديو الحشاشين الحشاشين مسلسل الحشاشين أحداث الحشاشين ع المسرح قناة on المتحدة برامج المتحدة برامج فنية برامج رمضان حسن الصباح حسن البنا الإخوان والحشاشين تسجيلات حسن البنا مؤسس جماعة الحشاشين سيد قطب

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

القبض على أجنبي يستدرج زبائن لممارسة الدعارة في الإسكندرية

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية